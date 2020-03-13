Спасатели полностью потушили пожар в гольф-клубе в Подмосковье

Спасатели полностью потушили пожар на территории гольф-клуба в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

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«В 06:27 объявлена полная ликвидация пожара», — сообщили там. Инцидент произошёл в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club. Сообщение о пожаре поступило в 00:25 13 марта. Ранее спасатели сообщили о ликвидации открытого горения.