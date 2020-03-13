В подмосковном гольф-клубе ликвидировали открытое горение

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В подмосковном гольф-клубе Moscow Country Club ликвидировали открытое горение. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по Московской области.

«В 4:27 ликвидация открытого горения», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о возгорании в ресторане гольф-клуба в Московской области.

В ноябре 2019 года URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек.

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