В подмосковном гольф-клубе ликвидировали открытое горение
В подмосковном гольф-клубе Moscow Country Club ликвидировали открытое горение. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по Московской области.
«В 4:27 ликвидация открытого горения», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о возгорании в ресторане гольф-клуба в Московской области.
В ноябре 2019 года URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек.
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