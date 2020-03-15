В РСТ прокомментировали предложение Ростуризма о возможности менять даты поездки и место отдыха

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал сообщение о том, что Ростуризм предложил туроператорам дать путешественникам возможность менять даты поездки и место отдыха в течение года из-за ситуации с коронавирусом.

«По закону на тех направлениях, которые признаны небезопасными (это КНР, Италия, Южная Корея и Иран), есть возможность в судебном порядке либо возвратить средства, либо изменить даты или место отдыха. Если направление пока не признано небезопасным, то тут будет добрая воля», — сказал он в беседе с Inforeactor.

Как считает Барзыкин, туроператоры, скорее всего, пойдут навстречу, чтобы изменить даты путешествия. По словам вице-президента РСТ, в настоящее время это прописано в условиях договора и де-факто существует.

«Если изменяется дата, а средства находятся у оператора или есть предоплата, это одно. Если возврат средств, это другое. Всё зависит от направления и продуктовой линейки туроператора, чтобы у него были эти направления», — добавил он.

Ранее Ростуризм призвал не посещать страны с эпидемией коронавируса.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в беседе с НСН оценила сокращение объёмов бронирования из-за коронавируса.