В Москве закрыли гимназию на карантин из-за коронавируса
- РИА Новости
«У одного из наших учеников есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим для профилактики принято решение закрыть школьное здание по адресу Первомайская улица, дом 65 на карантин с 16 марта на две недели», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте гимназии.
К настоящему времени в здании проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе тщательная дезинфекция помещений.
Для учащихся организовали дистанционный режим обучения.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось до 63.