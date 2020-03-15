В Москве закрыли гимназию на карантин из-за коронавируса

Администрация гимназии №1508, расположенной на востоке Москвы, сообщила о решении закрыть образовательное учреждение на карантин с 16 марта из-за подозрения на коронавирус у одного из учеников.

«У одного из наших учеников есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим для профилактики принято решение закрыть школьное здание по адресу Первомайская улица, дом 65 на карантин с 16 марта на две недели», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте гимназии.

К настоящему времени в здании проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе тщательная дезинфекция помещений.

Для учащихся организовали дистанционный режим обучения.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось до 63.