В Москве закрыли гимназию на карантин из-за коронавируса

Короткая ссылка
Администрация гимназии №1508, расположенной на востоке Москвы, сообщила о решении закрыть образовательное учреждение на карантин с 16 марта из-за подозрения на коронавирус у одного из учеников.
В Москве закрыли гимназию на карантин из-за коронавируса
  • РИА Новости

«У одного из наших учеников есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим для профилактики принято решение закрыть школьное здание по адресу Первомайская улица, дом 65 на карантин с 16 марта на две недели», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте гимназии.

К настоящему времени в здании проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе тщательная дезинфекция помещений.

Для учащихся организовали дистанционный режим обучения.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось до 63.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить