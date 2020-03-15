Эксперт рассказал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды

Терапевт Татьяна Романенко рассказала, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды.

«Людям с пониженным давлением нужно пить больше жидкости, можно также выпить сладкий чай или съесть что-нибудь солёное», — заявила она в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин выразил мнение, что в таком случае можно, например, выпить крепкий кофе.

Если от изменения погоды давление, наоборот, повышается, то рекомендуется соблюдать привычный режим и внимательнее следить за питанием.

Оба специалиста советуют обращаться к врачу, если не было нервных потрясений и резких отклонений от привычного режима, но плохое самочувствие от изменения погоды сохраняется.

«Мы можем плохо себя чувствовать, потому что уже есть исходные нарушения», — пояснила Романенко.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.