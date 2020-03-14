Песков: Путин не планирует в ближайшее время зарубежные поездки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные поездки.
Песков: Путин не планирует в ближайшее время зарубежные поездки
  • РИА Новости

«Нет, не планирует», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого были рассмотрены угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

13 марта российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

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