Песков: Путин не планирует в ближайшее время зарубежные поездки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные поездки.

«Нет, не планирует», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого были рассмотрены угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

13 марта российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.