Мишустин призвал сократить число массовых мероприятий в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости сокращения массовых мероприятий во всех регионах в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Мишустин призвал сократить число массовых мероприятий в России
  • РИА Новости

«Мы во всех регионах просим сократить — необходимо просто это сделать — количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых», — приводит РИА Новости его слова на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам Мишустина, такая мера вводится в профилактических целях для того, чтобы ограничить распространение инфекции.

Кроме того, российский премьер-министр распорядился обеспечить 14—15 марта во всех регионах усиленный контроль на границе, в аэропортах и на вокзалах для борьбы с COVID-19.

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