Кабмин создал координационный совет по борьбе с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении создать в стране координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал на стратегической сессии координационного совета.

По словам Мишустина, в координационный совет войдут оперативный штаб по борьбе с COVID-19, комиссия по устойчивости экономической ситуации в России, руководители регионов и все заинтересованные лица.

Он отметил, что совещание 14 марта проводится для обсуждения всех аспектов положения с коронавирусом и выработки необходимых решений.

Премьер подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, в мире зафиксировано более 145 тыс. заражённых.

Также глава правительства поручил обеспечить 14—15 марта во всех регионах России усиленный контроль на границе, в аэропортах и на вокзалах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.