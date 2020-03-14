Кабмин создал координационный совет по борьбе с COVID-19

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении создать в стране координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал на стратегической сессии координационного совета.
Кабмин создал координационный совет по борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

По словам Мишустина, в координационный совет войдут оперативный штаб по борьбе с COVID-19, комиссия по устойчивости экономической ситуации в России, руководители регионов и все заинтересованные лица.

Он отметил, что совещание 14 марта проводится для обсуждения всех аспектов положения с коронавирусом и выработки необходимых решений.

Премьер подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, в мире зафиксировано более 145 тыс. заражённых.

Также глава правительства поручил обеспечить 14—15 марта во всех регионах России усиленный контроль на границе, в аэропортах и на вокзалах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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