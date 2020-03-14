Адвокат заявил об ужесточении обвинения фигурантам дела Абызова

Фигурантам уголовного дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова ужесточили обвинение — с участия в преступном сообществе на его создание. Об этом сообщил адвокат гендиректора группы «Ру-ком» Николая Степанова Григорий Иванищев.

«Фигурантам уголовного дела перепредъявили обвинение, ужесточив его с ч. 2 на ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества)», — цитирует представителя защиты ТАСС.

Наказание по новому обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

По словам адвоката, обвиняемые вину не признают.

«Убыток в виде потери стоимости акций для потерпевших составляет менее 1 млн рублей, а не 4 млрд рублей, как следует из обвинения. Следствие уже год не может разъяснить ни одному из участников дела сути обвинения», — отметил он.

Как отмечает Иванищев, бухгалтерско-финансовые и экономические экспертизы также не подтверждают заявленный ущерб.

В конце января Басманный суд Москвы продлил Михаилу Абызову срок в СИЗО до 26 марта.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Абызова в марте 2019 года. По версии следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.