Адвокат заявил об ужесточении обвинения фигурантам дела Абызова
- РИА Новости
«Фигурантам уголовного дела перепредъявили обвинение, ужесточив его с ч. 2 на ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества)», — цитирует представителя защиты ТАСС.
Наказание по новому обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.
По словам адвоката, обвиняемые вину не признают.
«Убыток в виде потери стоимости акций для потерпевших составляет менее 1 млн рублей, а не 4 млрд рублей, как следует из обвинения. Следствие уже год не может разъяснить ни одному из участников дела сути обвинения», — отметил он.
Как отмечает Иванищев, бухгалтерско-финансовые и экономические экспертизы также не подтверждают заявленный ущерб.
В конце января Басманный суд Москвы продлил Михаилу Абызову срок в СИЗО до 26 марта.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Абызова в марте 2019 года. По версии следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.