Обвиняемый в убийстве кондуктора во Владивостоке направлен на лечение
- globallookpress.com
«По своему психическому состоянию требует постоянного наблюдения и нуждается в применении в отношении него принудительных мер медицинского характера, представляет опасность для себя и окружающих», — говорится в пресс-релизе.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
1 октября 39-летний житель Владивостока без видимых причин напал на женщину-кондуктора 1965 года рождения на конечной трамвайной остановке, в результате чего она скончалась.