Обвиняемый в убийстве кондуктора во Владивостоке направлен на лечение

Обвиняемый в избиении до смерти металлическим прутом женщины — кондуктора трамвая во Владивостоке в октябре 2019 года не осознавал своих действий и не мог руководить ими. Об этом сообщили в СК по Приморскому краю, ссылаясь на результаты психолого-психиатрической экспертизы.

«По своему психическому состоянию требует постоянного наблюдения и нуждается в применении в отношении него принудительных мер медицинского характера, представляет опасность для себя и окружающих», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

1 октября 39-летний житель Владивостока без видимых причин напал на женщину-кондуктора 1965 года рождения на конечной трамвайной остановке, в результате чего она скончалась.