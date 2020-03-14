Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петербурге
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД по городу и Ленинградской области.
«По предварительной информации, автомобиль скорой помощи совершил столкновение с автомобилем KIA. В результате ДТП пострадали три человека», — указали в ведомстве.
По данным УГИБДД, авария произошла на перекрестке Луначарского и Светлановского проспектов в Калининском районе города.
Ранее сообщалось, что карета скорой помощи перевернулась в результате столкновения с легковым автомобилем на Варшавском шоссе на юге Москвы.