Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петербурге

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Три человека получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой на севере Санкт-Петербурга.
Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петербурге
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД по городу и Ленинградской области.

«По предварительной информации, автомобиль скорой помощи совершил столкновение с автомобилем KIA. В результате ДТП пострадали три человека», — указали в ведомстве.

По данным УГИБДД, авария произошла на перекрестке Луначарского и Светлановского проспектов в Калининском районе города.

Ранее сообщалось, что карета скорой помощи перевернулась в результате столкновения с легковым автомобилем на Варшавском шоссе на юге Москвы.

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