Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на переходе в Москве

Водитель автомобиля Audi сбил двух человек, которые переходили дорогу на юго-востоке Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московское управление ГИБДД.

«В пятницу (13 марта. — RT) поздно вечером на ул. Маршала Полубоярова в районе дома 24, корпус 2, произошло ДТП. Водитель, управляя легковым автомобилем Audi, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», — сказал собеседник.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Крыму пьяный полицейский сбил пешеходов на переходе.

В сентябре 2019 года URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор экс-полицейскому по делу о наезде на пешеходов.