Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на переходе в Москве

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Водитель автомобиля Audi сбил двух человек, которые переходили дорогу на юго-востоке Москвы.
Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на переходе в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московское управление ГИБДД.

«В пятницу (13 марта. — RT) поздно вечером на ул. Маршала Полубоярова в районе дома 24, корпус 2, произошло ДТП. Водитель, управляя легковым автомобилем Audi, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», — сказал собеседник.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Крыму пьяный полицейский сбил пешеходов на переходе.

В сентябре 2019 года URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор экс-полицейскому по делу о наезде на пешеходов.

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