Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на переходе в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московское управление ГИБДД.
«В пятницу (13 марта. — RT) поздно вечером на ул. Маршала Полубоярова в районе дома 24, корпус 2, произошло ДТП. Водитель, управляя легковым автомобилем Audi, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», — сказал собеседник.
Уточняется, что пострадавших госпитализировали. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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