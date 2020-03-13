На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
- АГН «Москва»
«Подписал постановление о введении особого режима в крае», — сообщил он в своём Instagram, опубликовав также соответствующий документ.
Согласно постановлению, на территории края вводится режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС Краснодарского края.
Такой режим вводится с 00:00 15 марта 2020 года до 00:00 1 мая 2020 года.
Так, запрещается проведение детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и других мероприятий, а также мероприятий с участием студентов.
Кроме того, запрещаются массовые мероприятия с числом участников более 1000.
Ранее «Юга.ру», ссылаясь на вице-губернатора края Андрея Алексеенко, писали, что Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
13 марта в оперативном штабе заявили, что в России за сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения COVID-19.
Таким образом, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось с 34 до 45 за сутки.