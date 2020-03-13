На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении режима повышенной готовности в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
  • АГН «Москва»

«Подписал постановление о введении особого режима в крае», — сообщил он в своём Instagram, опубликовав также соответствующий документ.

Согласно постановлению, на территории края вводится режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС Краснодарского края.

Такой режим вводится с 00:00 15 марта 2020 года до 00:00 1 мая 2020 года.

Так, запрещается проведение детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и других мероприятий, а также мероприятий с участием студентов.

Кроме того, запрещаются массовые мероприятия с числом участников более 1000.

Ранее «Юга.ру», ссылаясь на вице-губернатора края Андрея Алексеенко, писали, что Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.

13 марта в оперативном штабе заявили, что в России за сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения COVID-19

Таким образом, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось с 34 до 45 за сутки.

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