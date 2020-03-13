В России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом
- РИА Новости
Как отмечается, новые случаи COVID-19 зафиксированы в Москве (пять), в Петербурге (три), по одному в Ленинградской и Московской областях и Пермском крае.
Указывается, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 за сутки.
Ранее в Минздраве сообщили, что трое пациентов, у которых в России выявили заражение COVID-19, выписаны из медучреждений после выздоровления.
12 марта стало известно о шести выявленных случаях заражения COVID-19 в России.