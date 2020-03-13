В России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
В России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом
  • РИА Новости

Как отмечается, новые случаи COVID-19 зафиксированы в Москве (пять), в Петербурге (три), по одному в Ленинградской и Московской областях и Пермском крае.

Указывается, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 за сутки.

Ранее в Минздраве сообщили, что трое пациентов, у которых в России выявили заражение COVID-19, выписаны из медучреждений после выздоровления

12 марта стало известно о шести выявленных случаях заражения COVID-19 в России.

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