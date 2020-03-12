В России выявили шесть новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в России: четыре в Москве, один в Краснодарском крае и один в Калининграде.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, общее число заражённых в России выросло до 34.

По информации РИА Новости, все заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Контактировавшие с заболевшими россияне установлены, они находятся под наблюдением.

Ранее власти Москвы объявили о ряде мер из-за ситуации с коронавирусом.

Минтруд России направил в регионы рекомендацию по организации курсов личной гигиены и антивирусной профилактики на предприятиях.