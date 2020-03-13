В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.

Как сообщают «Юга.ру», об этом заявил вице-губернатор Андрей Алексеенко на заседании комиссии по недопущению распространения коронавируса.

«Это превентивная мера», — отметил он.

Соответствующее распоряжение готовится, но мероприятия уже отменяют.

«Все мероприятия с участием детей — межшкольные, культурные, должны быть отменены уже буквально с сегодняшнего дня, не дожидаясь документа», — сказал вице-губернатор Игорь Галась.

Как отметили в пресс-службе краевой администрации, в школах и детсадах будут приняты дополнительные меры по контролю за самочувствием детей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области отменили все массовые мероприятия, которые должны были состояться с 13 по 31 марта.