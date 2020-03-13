В Тюменской области отменили все массовые мероприятия
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Поводом стали рекомендации областной санитарно-противоэпидемической комиссии.
Проведение мероприятий перенесено на более поздний срок.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области запустили горячую линию по ситуации с коронавирусом.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.