В Ростовской области запустили горячую линию по ситуации с коронавирусом
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Как заявил замглавы региона Сергей Бондарев, мера призвана помочь снизить риск завоза инфекции.
Также работают горячие линии в управлении Роспотребнадзора.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.