В Ростовской области запустили горячую линию по ситуации с коронавирусом

В Минздраве Ростовской области заработала круглосуточная горячая линия по ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Как заявил замглавы региона Сергей Бондарев, мера призвана помочь снизить риск завоза инфекции.

Также работают горячие линии в управлении Роспотребнадзора.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.