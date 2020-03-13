В аэропортах Краснодарского края начали дезинфицировать помещения

В аэропортах Краснодарского края усилили меры безопасности для недопущения распространения коронавируса и начали дезинфицировать помещения и транспорт.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Краснодар.

Сотрудники Роспотребнадзора в круглосуточном режиме проводят дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из-за рубежа.

В арсенале медслужб аэропортов есть необходимые средства для оказания первой помощи инфекционным больным, средства для дезинфекции и защитная одежда.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области отменили все массовые мероприятия, которые должны были состояться с 13 по 31 марта.