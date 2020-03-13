Ограничение авиасообщения между Россией и ЕС не затронет Британию
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«Ограничения не касаются Великобритании», — говорится в сообщении.
Ранее в штабе заявили, что Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Также с 16 марта ограничивается сообщение со Швейцарией и Норвегией за исключением рейсов Москва — Женева и Москва — Осло.
С 13 марта Россия ограничила авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и Германией из-за COVID-19.