Ограничение авиасообщения между Россией и ЕС не затронет Британию

Ограничения на авиасообщение со странами ЕС, которые Россия вводит с 16 марта, не касаются Великобритании. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ограничения не касаются Великобритании», — говорится в сообщении.

Ранее в штабе заявили, что Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

Также с 16 марта ограничивается сообщение со Швейцарией и Норвегией за исключением рейсов Москва — Женева и Москва — Осло.

С 13 марта Россия ограничила авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и Германией из-за COVID-19.