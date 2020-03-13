Заразившаяся коронавирусом девочка два дня ходила в школу в Москве

Девочка, заразившаяся коронавирусом, два дня посещала школу в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Один из заболевших — подросток, который получает необходимое лечение в инфекционной больнице. Два дня, 2 и 3 марта, девочка посещала школу. Начиная с 4 марта находилась дома. С 10 марта её класс был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на карантин закрыто здание.

Ранее стало известно, что число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве составляет 24.

13 марта Министерство здравоохранения России запустило на своём сайте раздел оперативного оповещения и публикации статистических данных по коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, ведомство разъяснило правила прохождения карантина.