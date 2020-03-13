Заразившаяся коронавирусом девочка два дня ходила в школу в Москве

Короткая ссылка
Девочка, заразившаяся коронавирусом, два дня посещала школу в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Заразившаяся коронавирусом девочка два дня ходила в школу в Москве
  • РИА Новости

«Один из заболевших — подросток, который получает необходимое лечение в инфекционной больнице. Два дня, 2 и 3 марта, девочка посещала школу. Начиная с 4 марта находилась дома. С 10 марта её класс был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на карантин закрыто здание.

Ранее стало известно, что число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве составляет 24.

13 марта Министерство здравоохранения России запустило на своём сайте раздел оперативного оповещения и публикации статистических данных по коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, ведомство разъяснило правила прохождения карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить