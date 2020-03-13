Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
- АГН «Москва»
«Всего зарегистрировано 216 упавших деревьев (уже убрано 117), повреждено 48 автомобилей, нарушены кровли 12 строений», — говорится в сообщении.
Кроме того, зафиксировано два случая обрыва электропроводов.
По данным ведомства, в результате неблагоприятных погодных условий один человек погиб, ещё двое пострадали.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели мужчины из-за падения дерева на его автомобиль на востоке столицы.
13 марта в Москве и области действует «оранжевый» уровень погодной опасности.