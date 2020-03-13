Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев

Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.

«Всего зарегистрировано 216 упавших деревьев (уже убрано 117), повреждено 48 автомобилей, нарушены кровли 12 строений», — говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксировано два случая обрыва электропроводов.

По данным ведомства, в результате неблагоприятных погодных условий один человек погиб, ещё двое пострадали.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели мужчины из-за падения дерева на его автомобиль на востоке столицы.

13 марта в Москве и области действует «оранжевый» уровень погодной опасности.