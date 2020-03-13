В Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

«Оранжевый» уровень объявлен до 21:00 пятницы, 13 марта. Он также действует в нескольких других регионах ЦФО, в том числе в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — уточняется в прогностической карте.

Местами ожидаются порывы ветра до 25 м/с.

Ранее «жёлтый» уровень погодной опасности был объявлен в Москве и области до субботы из-за ветра.