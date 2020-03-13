СК начал проверку после гибели мужчины из-за падения дерева в Москве

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в результате падения дерева на его автомобиль на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.

Как отмечается, в настоящее время на улице 1-й Мясниковской, где произошёл инцидент, работают специалисты, проводятся проверочные мероприятия.

Ранее в ГИБДД рассказали, что на двигающийся автомобиль Mazda упало дерево, после чего он проехал ещё около 100 метров и столкнулся с двумя припаркованными машинами. От полученных травм водитель скончался.

В Москве и области действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, его порывы могут достигать 25 м/с. МЧС выпустило экстренное предупреждение.