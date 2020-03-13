В Москве мужчина погиб из-за упавшего на его машину дерева

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Мужчина погиб в результате падения дерева на его автомобиль на востоке Москвы, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
В Москве мужчина погиб из-за упавшего на его машину дерева
  • РИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошёл около 11:50 мск на 1-й Мясниковской улице.

«На двигающийся автомобиль Mazda упало дерево, после чего машина проехала ещё примерно 100 м и столкнулась с двумя припаркованными транспортными средствами», — говорится в сообщении.

От полученных травм водитель скончался, проинформировали в ГИБДД.

Как отмечает агентство, всего в городе ветер повалил более 50 деревьев. Два человека получили травмы, повреждены десять машин.

В Москве и области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. МЧС выпустило экстренное предупреждение.

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