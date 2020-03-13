Малышева назвала главное средство профилактики коронавируса

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева рассказала о главном средстве профилактики коронавируса.

«Главное средство защиты — это мытьё рук. Лучше с мылом. Это самое главное средство защиты. Вода и мыло в России по-прежнему доступны. Спиртосодержащие гели рекомендуются на выходе, когда нет доступа к воде и мылу», — подчеркнула она в беседе с телеканалом «360».

Ведущая добавила, что дефицит спиртосодержащих гелей не может стать камнем преткновения, поскольку в стране трудно найти места, где нет доступа к воде и мылу.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о возможности заражения коронавирусом двух третей населения планеты.