Песков попросил журналистов с симптомами болезни не приходить в Кремль
- РИА Новости
«Если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на 100% по вашим внутренним ощущениям, пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле», — сказал Песков во время общения с журналистами.
Он призвал журналистов быть бдительными к своему самочувствию и проявлять уважение к коллегам.
Ранее Песков рассказал, что в Кремле пока не получали никаких дополнительных рекомендаций в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.