Песков попросил журналистов с симптомами болезни не приходить в Кремль

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков просил журналистов пула не посещать мероприятия в Кремле при наличии симптомов болезни, в том числе озноба, кашля или насморка.
Песков попросил журналистов с симптомами болезни не приходить в Кремль
  • РИА Новости

«Если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на 100% по вашим внутренним ощущениям, пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Он призвал журналистов быть бдительными к своему самочувствию и проявлять уважение к коллегам.

Ранее Песков рассказал, что в Кремле пока не получали никаких дополнительных рекомендаций в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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