В Совфеде прокомментировали упрощение процедуры выдачи маткапитала

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала упрощение процедуры выдачи материнского капитала.
В Совфеде прокомментировали упрощение процедуры выдачи маткапитала
  • РИА Новости

«Процедура выдачи маткапитала станет гораздо быстрее», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, матерям всегда приходилось писать заявление, прикладывать документы, которые затем ещё проходили проверку, а теперь задача станет решаться от обратного.

«Ребёнок родился, значит, ему положен маткапитал, и нечего там долго разбираться», — добавила Святенко.

Ранее в Минтруде заявили, что материнский капитал в России начнут оформлять автоматически с 15 апреля, большинству семей не потребуется даже подавать заявление для его получения.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области согласовали новые земельные участки, предназначенные для передачи многодетным семьям.

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