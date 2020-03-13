Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
- РИА Новости
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Уточняется, что снимок сделан в одном из московских патологоанатомических учреждений.
«По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой указанные сотрудники уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — говорится в сообщении.
Также к дисциплинарной ответственности привлекли ряд должностных лиц из руководства отдела.
В октябре 2019 года уволенную за эротические фото женщину-тренера вызвали на допрос в полицию по делу об изготовлении порнографии.