Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Начальник уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино в Москве майор полиции Вячеслав Горнеев и его подчинённая уволены после фотосессии в морге, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

Уточняется, что снимок сделан в одном из московских патологоанатомических учреждений.

«По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой указанные сотрудники уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Также к дисциплинарной ответственности привлекли ряд должностных лиц из руководства отдела.

В октябре 2019 года уволенную за эротические фото женщину-тренера вызвали на допрос в полицию по делу об изготовлении порнографии.