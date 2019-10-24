Уволенную за эротические фото женщину-тренера вызвали на допрос в полицию

Тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, которую уволили из-за откровенной фотосессии 20-летней давности, получила от полиции повестки на допрос по делу об изготовлении порнографии. В полицию она вызвана в качестве свидетеля.

«23 октября в восемь часов утра ко мне домой пришёл майор полиции Ленинского РОВД Магнитогорска и вручил мне две повестки. Как свидетелю», — сообщила RT Конопенко.

По её словам, в повестках указано, что усматриваются признаки ст. 242 ч. 3 УК России («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

«Майор заявил мне, что если я не приду по повесткам, то ему придётся меня привозить принудительно», — добавила она.

41-летняя Екатерина Конопенко несколько лет работала детским тренером по кикбоксингу. После объединения нескольких секций в единый центр у неё не сложились отношения с новым начальством, с директором Еленой Севильекаевой возник конфликт.

Тогда в прокуратуру были отправлены ссылки на группу в социальной сети, где хранилась эротическая фотосессия, а среди участвующих в ней девушек была Конопенко.

Прокуратура провела проверку, после которой 5 сентября Конопенко уволили с формулировкой: «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Параллельно по заявлению завхоза созданного центра «Максимум» полиция проводит в отношении Конопенко проверку на предмет жестокого обращения с собственной дочерью.

Поводом становится фотосессия десятилетней давности, где девочка позирует с пистолетом и мечом.

Эта проверка продолжается больше месяца и заканчивается отказом в возбуждении уголовного дела после запроса корреспондента RT.

Эротическая фотосессия прошла в 2000 году. Чёрно-белые фотографии готовились в рамках культурного проекта «Эксперимент» и потом использовались для оформления альбома стихов (как поэт Конопенко известна под псевдонимом Катя Ганеши).

Сама девушка эти фотографии в сеть не выкладывала. Сохранены они среди множества других альбомов на странице анонимного пользователя во «ВКонтакте». Найти их по имени и фамилии в поисковиках невозможно.

Подробности — в материале RT.