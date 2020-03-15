Аналитики составили портрет типичного пассажира самолёта

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили портрет типичного пассажира самолёта и рассказали о его предпочтениях. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

По данным сервиса, типичный пассажир самолёта — мужчина по имени Александр. Ему 31 год. Как правило, свои поездки он совершает в мае, отметили аналитики.

По России типичный пассажир чаще всего летает в Москву, Санкт-Петербург и Сочи — в эти города покупают больше всего авиабилетов.

Если Александр выезжает за границу, то преимущественно в Ереван, Стамбул и Прагу.

В большинстве случаев типичный авиапассажир летит экономклассом и покупает билет в один конец. Его самое любимое место на борту — у окна в носовой части.

«Александр не планирует поездки заранее — чаще всего приобретает авиабилеты за неделю до вылета, как и 55% его соотечественников. Покупку совершает во вторник, а вылетает в пятницу», — рассказали RT в OneTwoTrip.

Портрет типичного пассажира был составлен на основе данных о бронированиях авиабилетов с 1 марта 2019 года по 1 марта 2020 года.

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