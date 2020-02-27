В АТОР назвали самые популярные направления среди российских туристов весной
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Как сообщает Nation News со ссылкой на данные АТОР, чаще всего россияне бронируют экскурсионные туры в Италию, Францию, Чехию, Испанию и Португалию.
Специалисты отметили, что в 2020 году заинтересованность туристов в путешествии в Чехию выросла на 55%, в Венгрию — на 50%, в Италию — на 35%, во Францию — на 20%.
Отмечается, что эти страны также являются лидерами по количеству отдыхающих (около 80% проданных экскурсионных путёвок).
Также россиян интересовали путешествия в Австрию, Германию и Нидерланды.
Чаще всего отдыхающие едут в Европу примерно на 4–6 дней и предпочитают останавливаться в отелях категории 3–4 звезды.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.