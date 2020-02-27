В АТОР назвали самые популярные направления среди российских туристов весной

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самых популярных направлениях весной 2020 года среди российских туристов.

Как сообщает Nation News со ссылкой на данные АТОР, чаще всего россияне бронируют экскурсионные туры в Италию, Францию, Чехию, Испанию и Португалию.

Специалисты отметили, что в 2020 году заинтересованность туристов в путешествии в Чехию выросла на 55%, в Венгрию — на 50%, в Италию — на 35%, во Францию — на 20%.

Отмечается, что эти страны также являются лидерами по количеству отдыхающих (около 80% проданных экскурсионных путёвок).

Также россиян интересовали путешествия в Австрию, Германию и Нидерланды.

Чаще всего отдыхающие едут в Европу примерно на 4–6 дней и предпочитают останавливаться в отелях категории 3–4 звезды.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.