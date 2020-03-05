Ростуризм дал рекомендации по поездкам в Крым

Ростуризм подготовил рекомендации для тех, кто желает отправиться в путешествие в Крым. По заявлению ведомства, за уикенд можно посетить не менее пяти-семи точек.

Как сообщает kp.ru, речь идёт, например, о мысе Тарханкут, известном своими видами.

В число других рекомендованных достопримечательностей вошла скала Ак-Кая (где снимали фильмы «Всадник без головы» и «Вождь краснокожих»).

Также можно побывать в Балаклавской бухте и посёлке Новый Свет.

Наиболее бюджетным вариантом поездки в Крым назван автомобильный. Дорога от Москвы до Симферополя займёт более суток и обойдётся примерно в 8 тыс. рублей с учётом расходов на бензин и проезд по платным участкам трассы.

Путешествие на поезде будет стоить минимум 3,5 тыс. рублей из Москвы и от 3,8 тыс. из Санкт-Петербурга. На дорогу в одну сторону уйдёт около 33 и 43 часов соответственно.

Кроме того, из Москвы в Симферополь летает 15 прямых рейсов в день, из Петербурга — два.

За билет Москва — Симферополь — Москва нужно заплатить примерно 6,5 тыс. рублей. Продолжительность перелёта — около 3,5 часа.

По самому Крыму можно перемещаться на общественном транспорте.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с RT отметила, что «лучший подарок — это эмоции и впечатления, которые получаешь, путешествуя».

«Что можно делать весной в Крыму? Любить, гулять и вкусно есть. Можно подарить букет цветов, а можно — цветущие горы Крыма», — сказала она.

Ранее сообщалось, что бюджет Крыма получил 3,7 млрд рублей от туротрасли в 2019 году.