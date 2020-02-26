Бюджет Крыма получил 3,7 млрд рублей от туротрасли в 2019 году

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Бюджет Крыма получил 3,7 млрд рублей от туристической отрасли в 2019 году.
Бюджет Крыма получил 3,7 млрд рублей от туротрасли в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«По данным управления Федеральной налоговой службы по республике, за 2019 год налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли составили 3,7 млрд рублей, что на 15% больше суммы налоговых поступлений за 2018 год», — заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на заседании Госсовета.

По его словам, прямые доходы от туротрасли в общей сумме налогов составляют 7,5%.

Всего за 2019 год республику посетили 7,4 млн туристов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московскую область посетили 22 млн туристов в 2019 году, что на 17,5% больше по сравнению с 2018-м.

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