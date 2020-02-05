Подмосковье посетили 22 млн туристов в 2019 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные «ТурСтата».
Второе место занимает Краснодарский край (17 млн человек). За год показатель не изменился.
Далее следует Крым (7,5 млн человек). Рост турпотока оценивается в 10%.
Список составили по результатам анализа посещаемости туристами городов и регионов. Данные предоставили местные администрации.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила потенциальный спрос в сегменте массового туризма в 2020 году.