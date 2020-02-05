Подмосковье посетили 22 млн туристов в 2019 году

Короткая ссылка
Московскую область посетили 22 млн туристов в 2019 году, что на 17,5% больше по сравнению с 2018-м.
Подмосковье посетили 22 млн туристов в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные «ТурСтата».

Второе место занимает Краснодарский край (17 млн человек). За год показатель не изменился.

Далее следует Крым (7,5 млн человек). Рост турпотока оценивается в 10%.

Список составили по результатам анализа посещаемости туристами городов и регионов. Данные предоставили местные администрации.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила потенциальный спрос в сегменте массового туризма в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить