В Роскачестве оценили возможность сочетания ЗОЖ с употреблением вина

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Эксперты Роскачества рассказали, может ли следование здоровому образу жизни сочетаться с употреблением вина.
В Роскачестве оценили возможность сочетания ЗОЖ с употреблением вина
  • Pixabay

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», Минпромторг России и Роскачество поддерживают развитие винной культуры в стране и обращают внимание на тенденцию к снижению потребления крепкого алкоголя в пользу вина и других лёгких напитков.

По словам руководителя экспертной группы «Винного гида России» Артура Саркисяна, в случае с вином нужно знать меру и выбирать только качественный напиток. 

«Лучше выбрать качественное вино и выпить немного, чем влить в себя пару бутылок чего-то дешёвого», — убеждён Саркисян.

Кроме того, эксперты Роскачества не советуют сочетать употребление вина с занятиями спортом.

Также специалисты полагают, что для соблюдающих диету подойдёт сухое вино, которое не содержит сахара.

Ранее, как писала газета «Известия», в Роскачестве дали рекомендации по выбору российских розовых вин.

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