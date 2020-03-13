В Роскачестве оценили возможность сочетания ЗОЖ с употреблением вина

Эксперты Роскачества рассказали, может ли следование здоровому образу жизни сочетаться с употреблением вина.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», Минпромторг России и Роскачество поддерживают развитие винной культуры в стране и обращают внимание на тенденцию к снижению потребления крепкого алкоголя в пользу вина и других лёгких напитков.

По словам руководителя экспертной группы «Винного гида России» Артура Саркисяна, в случае с вином нужно знать меру и выбирать только качественный напиток.

«Лучше выбрать качественное вино и выпить немного, чем влить в себя пару бутылок чего-то дешёвого», — убеждён Саркисян.

Кроме того, эксперты Роскачества не советуют сочетать употребление вина с занятиями спортом.

Также специалисты полагают, что для соблюдающих диету подойдёт сухое вино, которое не содержит сахара.

Ранее, как писала газета «Известия», в Роскачестве дали рекомендации по выбору российских розовых вин.