В Московской области запретили продажу снюсов детям

Мособлдума приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним бестабачных снюсов и других никотиносодержащих смесей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Такие вещества очень опасны для здоровья, и при этом их спокойно продают детям и подросткам, тогда как в России уже был официально зарегистрирован первый случай смерти от употребления этой смеси», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, в свою очередь, напомнил, что в первом чтении были одобрены изменения в КоАП, которые предусматривают установление штрафов за продажу бестабачных никотиновых смесей несовершеннолетним: для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для предпринимателей и должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Ранее progorod43 сообщал, что в заксобрании Кировской области обсудили штрафы за продажу снюса несовершеннолетним.