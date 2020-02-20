В заксобрании Кировской области обсудили штрафы за продажу снюсов несовершеннолетним
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Об этом сообщает progorod43.
Соответствующий проект внесла прокуратура. Поправки в региональный закон «Об административной ответственности» предусматривают ужесточение санкций для должностных и юридических лиц.
Как считают депутаты, действующие штрафы неэффективны.
Ранее заксобрание запретило продажу снюса несовершеннолетним в Санкт-Петербурге.
В декабре психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.