В заксобрании Кировской области обсудили штрафы за продажу снюсов несовершеннолетним

В законодательном собрании Кировской области обсудили штрафы за продажу снюсов и вейпов несовершеннолетним.

Об этом сообщает progorod43.

Соответствующий проект внесла прокуратура. Поправки в региональный закон «Об административной ответственности» предусматривают ужесточение санкций для должностных и юридических лиц.

Как считают депутаты, действующие штрафы неэффективны.

Ранее заксобрание запретило продажу снюса несовершеннолетним в Санкт-Петербурге.

В декабре психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.