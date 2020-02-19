Заксобрание запретило продажу снюса детям в Петербурге

Заксобрание запретило продажу снюса несовершеннолетним в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Петербургский дневник», в третьем чтении инициативу поддержали 43 депутата (один воздержался).

Законопроект устанавливает штрафы за продажу нетабачных смесей детям: для физических лиц — до 5 тыс. рублей, для юридических — до 20 тыс. рублей, для организаций — до 50 тыс. рублей.

В декабре психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.