Путин оценил степень государственного участия в экономике России

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Президент России Владимир Путин считает сбалансированным уровень государственного участия в экономике страны.
Путин оценил степень государственного участия в экономике России
  • © Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Об этом российский лидер заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Я считаю, что у нас в целом сбалансированная ситуация. У нас из 20 наших крупнейших компаний, по-моему, только семь или восемь с государственным участием», — сказал он.

По словам Путина, оценивать работу компаний нужно по их работе, а не по форме собственности. 

«Кроме всего прочего, компании с госучастием являются самыми крупными налогоплательщиками в бюджеты всех уровней», — заявил президент.

По словам Путина, самые большие налоги в России отчисляют «Роснефть», «Газпром» и ЛУКОЙЛ.

Ранее Путин оценил ситуацию с реальными доходами россиян.

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