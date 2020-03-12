Названы даты репетиций парада Победы в Москве
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«29 апреля и 4 мая состоятся тренировки на Красной площади. Генеральная репетиция парада будет проведена уже по сложившейся традиции 7 мая», — приводит Интерфакс сообщение.
Отмечается, что около 1 тыс. курсантов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения готовятся к параду.
Также сообщается, что для участия в параде в Москву прибудут более 450 военнослужащих парашютно-десантного полка из Костромы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом.