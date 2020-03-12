В Госдуме заявили о необходимости поддержки туриндустрии из-за COVID-19
- РИА Новости
«Ситуация, к сожалению, ухудшается. Если всё будет развиваться по негативному сценарию, мы будем обязаны выработать меры поддержки не только для туроператоров, но и для всей индустрии туризма. Это касается ресторанов, отелей, транспортных компаний. Важно не упустить момент», — считает депутат.
По его словам, меры, которые уже приняты, совсем незначительны.
Депутат подчеркнул, что на фоне вспышки коронавирусной инфекции необходимо реагировать максимально оперативно.
«В связи с этим вопросом необходимо собирать традиционный совет по туризму при правительстве и вырабатывать меры поддержки разного характера. Индустрию надо поддержать. Если этого не сделать, то в негативном прогнозе мы можем очень серьёзно потерять темпы развития экономики», — заключил Кривоносов.
Ранее в АТОР заявили, что ситуация в туристической отрасли может приблизиться к коллапсу на фоне COVID-19.
В Ассоциации отметили, что в основной группе риска находятся малые и средние турагентства и туроператоры, работавшие на определённых массовых направлениях.