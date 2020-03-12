В Госдуме заявили о необходимости поддержки туриндустрии из-за COVID-19

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал RT заявление директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе о том, что ситуация в туристической отрасли может приблизиться к коллапсу, если обстановка на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 не изменится в ближайший месяц.

«Ситуация, к сожалению, ухудшается. Если всё будет развиваться по негативному сценарию, мы будем обязаны выработать меры поддержки не только для туроператоров, но и для всей индустрии туризма. Это касается ресторанов, отелей, транспортных компаний. Важно не упустить момент», — считает депутат.

По его словам, меры, которые уже приняты, совсем незначительны.

Депутат подчеркнул, что на фоне вспышки коронавирусной инфекции необходимо реагировать максимально оперативно.

«В связи с этим вопросом необходимо собирать традиционный совет по туризму при правительстве и вырабатывать меры поддержки разного характера. Индустрию надо поддержать. Если этого не сделать, то в негативном прогнозе мы можем очень серьёзно потерять темпы развития экономики», — заключил Кривоносов.

Ранее в АТОР заявили, что ситуация в туристической отрасли может приблизиться к коллапсу на фоне COVID-19.

В Ассоциации отметили, что в основной группе риска находятся малые и средние турагентства и туроператоры, работавшие на определённых массовых направлениях.