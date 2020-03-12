В АТОР допустили приближение туротрасли к коллапсу из-за коронавируса
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- РИА Новости
«Сказать, что мы ждём банкротства прямо сейчас, ближайшие несколько недель, — нет. Ситуация не дошла до состояния коллапса в отрасли. Но она может приблизиться к коллапсу, если вот это положение, ухудшающееся каждый день, сохранится как минимум ещё месяц», — отметила она в интервью телеканалу «Россия 24».
Ломидзе также добавила, что в основной группе риска находятся малые и средние турагентства и туроператоры, работавшие на определённых массовых направлениях.
По оценке АТОР, недополученные доходы туриндустрии России до конца 2020 года по въездному туризму могут достичь 25 млрд руб., а по выездному — 12 млрд руб.
Ранее сообщалось, что туристическая отрасль США может потерять не менее $24 млрд в 2020 году из-за COVID-19.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил вероятность банкротства туроператоров.