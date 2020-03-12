В Пермском крае запустили круглосуточную горячую линию по коронавирусу

В Пермском крае начала работу круглосуточная горячая линия по коронавирусу.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее врио губернатора Дмитрий Махонин заявил об усилении мер контроля, в первую очередь на въезде в регион. В аэропорту будут проверять состояние здоровья пассажиров всех рейсов. Меры предосторожности могут быть введены и на железнодорожных вокзалах.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.