В Пермском крае запустили круглосуточную горячую линию по коронавирусу

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В Пермском крае начала работу круглосуточная горячая линия по коронавирусу.
В Пермском крае запустили круглосуточную горячую линию по коронавирусу
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее врио губернатора Дмитрий Махонин заявил об усилении мер контроля, в первую очередь на въезде в регион. В аэропорту будут проверять состояние здоровья пассажиров всех рейсов. Меры предосторожности могут быть введены и на железнодорожных вокзалах.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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