В КФУ рассказали о работе с иностранными студентами на фоне ситуации с коронавирусом

Крымский федеральный университет ежедневно информирует региональное Министерство образования о состоянии иностранных студентов на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на начальника управления международной деятельности КФУ Александра Мащенко.

По данным на 1 марта 2020 года, в вузе обучаются почти 2,3 тыс. студентов из 54 стран.

«Что касается Китая, в котором больше всего на данный момент инфицированных, в данный момент у нас числятся шесть студентов и аспирантов. Трое из них сейчас в Крыму, они здоровы», — сказал Мащенко.

По его словам, остальные трое уехали в Китай на время каникул после первой сессии и на данный момент остаются на родине — до нормализации ситуации.

Как отметил Мащенко, есть приказы об организации их дистанционного обучения.

В январе URA.RU сообщал, что екатеринбургские вузы стали переводить китайских студентов на дистанционное обучение.