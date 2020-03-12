В Москве велосипедист помог девушке вернуть украденные грабителем вещи

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На востоке Москвы после нападения грабителя на молодую девушку её украденные вещи нашёл и вернул проезжавший мимо велосипедист. Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах.
В Москве велосипедист помог девушке вернуть украденные грабителем вещи
  • Pixabay

По предварительным данным, 11 марта 34-летняя жительница Москвы Елена И. возвращалась домой поздно вечером. Во дворе её дома на неё напал молодой мужчина — он ударил её по лицу и начал душить. В ходе борьбы из пальто девушки выпали смартфон и наушники. Нападавший схватил эти вещи, а также сорвал с руки пострадавшей фитнес-браслет и сбежал. 

На крики о помощи откликнулся мужчина, проезжавший мимо на велосипеде. Девушка рассказала ему о нападении, после чего велосипедист решил догнать преступника. 

Через некоторое время он привёз пострадавшей её телефон и фитнес-браслет. По его словам, грабитель заметил погоню и выбросил украденное на землю. 

Затем велосипедист сказал, что больше ничем не может помочь девушке, и уехал. Свои имя и контакты он не сообщил. 

Ущерб в виде украденных наушников девушка оценила в 10 тыс. рублей. Правоохранительные органы продолжают устанавливать детали произошедшего. 

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