Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве
- РИА Новости
По словам девушки, в начале 2019 года она приехала в Москву по приглашению своей подруги. Та предложила потерпевшей работу продавца, однако после того, как девушки приехали в Москву, Дильшоду Ю. в грубой форме принудили заниматься проституцией. Девушку привезли в квартиру в районе Люблино и несколько месяцев заставляли оказывать мужчинам платные услуги интимного характера.
Спустя два месяца девушке удалось сбежать, однако позднее предполагаемые организаторы сексуального притона нашли её и вернули обратно.
Как рассказала пострадавшая, несколько девушек регулярно её избивали, угрожали убийством её семьи и продолжали заставлять оказывать мужчинам сексуальные услуги, но уже на бесплатной основе.
Девушке удалось сбежать во второй раз, после чего она написала заявление в полицию.
Прибывшие по адресу, указанному Дильшодой Ю., сотрудники полиции задержали на месте двух гражданок Узбекистана 1990 и 2000 годов рождения.
По данному факту продолжается проверка.