Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту заявления 18-летней гражданки Узбекистана Дильшоды Ю., которую, предположительно, несколько месяцев удерживали в сексуальном рабстве в Москве.
Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве
  • РИА Новости

По словам девушки, в начале 2019 года она приехала в Москву по приглашению своей подруги. Та предложила потерпевшей работу продавца, однако после того, как девушки приехали в Москву, Дильшоду Ю. в грубой форме принудили заниматься проституцией. Девушку привезли в квартиру в районе Люблино и несколько месяцев заставляли оказывать мужчинам платные услуги интимного характера. 

Спустя два месяца девушке удалось сбежать, однако позднее предполагаемые организаторы сексуального притона нашли её и вернули обратно.

Как рассказала пострадавшая, несколько девушек регулярно её избивали, угрожали убийством её семьи и продолжали заставлять оказывать мужчинам сексуальные услуги, но уже на бесплатной основе. 

Девушке удалось сбежать во второй раз, после чего она написала заявление в полицию.

Прибывшие по адресу, указанному Дильшодой Ю., сотрудники полиции задержали на месте двух гражданок Узбекистана 1990 и 2000 годов рождения.

По данному факту продолжается проверка. 

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