Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве

Правоохранительные органы проводят проверку по факту заявления 18-летней гражданки Узбекистана Дильшоды Ю., которую, предположительно, несколько месяцев удерживали в сексуальном рабстве в Москве.

По словам девушки, в начале 2019 года она приехала в Москву по приглашению своей подруги. Та предложила потерпевшей работу продавца, однако после того, как девушки приехали в Москву, Дильшоду Ю. в грубой форме принудили заниматься проституцией. Девушку привезли в квартиру в районе Люблино и несколько месяцев заставляли оказывать мужчинам платные услуги интимного характера.

Спустя два месяца девушке удалось сбежать, однако позднее предполагаемые организаторы сексуального притона нашли её и вернули обратно.

Как рассказала пострадавшая, несколько девушек регулярно её избивали, угрожали убийством её семьи и продолжали заставлять оказывать мужчинам сексуальные услуги, но уже на бесплатной основе.

Девушке удалось сбежать во второй раз, после чего она написала заявление в полицию.

Прибывшие по адресу, указанному Дильшодой Ю., сотрудники полиции задержали на месте двух гражданок Узбекистана 1990 и 2000 годов рождения.

По данному факту продолжается проверка.