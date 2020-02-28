В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

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Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром
  • РИА Новости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что банда списывала деньги с банковских счетов умерших граждан с помощью контрафактных SIM-карт и присваивала их недвижимость.

«Организатором группы, как предполагают полицейские, являлся бывший актёр, снявшийся в эпизодических ролях в нескольких культовых фильмах прошлых лет», — рассказала Волк.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержаны шестеро фигурантов.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что организатор группировки снимался в эпизодических ролях в советских фильмах, среди которых «Д’Артаньян и три мушкетера».

Ранее один из актёров сериала «Бригада» заявил, что лента является преступлением перед Россией.

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