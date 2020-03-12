Мосгорсуд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан до 14 июня

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Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста до 14 июня бывшему члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Мосгорсуд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан до 14 июня
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель Мосгорсуда.

В настоящее время Цуркан и её адвокаты знакомятся с материалами возбуждённого в отношении неё уголовного дела.

В ноябре 2019 года Лефортовский суд Москвы арестовал банковские счета и денежные средства Цуркан.

Девушку арестовали в июне 2018 года. Её обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию проекта документа Минэнерго, а в конце сентября якобы передала его Кишинёву.

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