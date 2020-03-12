В Родительском комитете оценили запрет высаживать детей за проезд без билета

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Полина Полетаева
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала сообщение главы Минтранса Евгения Дитриха о том, что правительство России одобрило законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд.
В Родительском комитете оценили запрет высаживать детей за проезд без билета
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Совершенно правильно. Я поддерживаю запрет на высадку детей, которые не оплачивают проезд. Также я считаю, что контролёров и водителей, которые высаживают детей, нужно привлекать к ответственности по статье «Оставление в опасности»», — сказала Волынец.

Эксперт отметила высокие нагрузки у детей и добавила, что ребёнок может по невнимательности «забыть деньги и обнаружить это уже в транспорте».

«Конечно, высаживать его — не только в мороз, но и в более тёплое время года — категорически неправильно. Более того, это опасно для жизни и здоровья ребёнка», — добавила она.

Ранее глава Минтранса сообщил, что правительство России одобрило законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд.

Министр напомнил о ряде резонансных случаев в 2019 году, «когда ночью где-то за городом в темноте в грязь высаживается ребёнок из-за того, что он не оплатил проезд».

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